Ko je že vse kazalo, da bo Brazilija še drugič le remizirala na šampionatu v Rusiji, je po dramatični končnici prišla do prve zmage. Nigerija je po izjemni predstavi strelca obeh golov Ahmeda Musa premagala Islandijo. Švica je po popolnem preobratu porazila Srbijo.

Bunker avtsajderja Kostarike je Brazilija zlomila šele v sodnikovem dodatku z zadetkoma Philippa Coutinha, ki je tako dosegel že drugi gol na prvenstvu, in Neymarja. Potem ko si Brazilci v prvem polčasu niso priigrali niti ene velike priložnosti, je selektor Tite z menjavami poskrbel za preobrat v igri. Brazilci so zaigrali hitreje in bili na koncu nagrajeni za vztrajnost. V drugem polčasu so sicer zastreljali kopico priložnosti, za nameček pa je še vratar Keylor Navas branil odlično. Nizozemski sodnik Bjern Kuipers je po pregledu posnetka VAR razveljavil enajstmetrovko, ki jo je dosodil, ko je se v 78. minuti Neymar vrgel na hrbet v kazenskem prostoru. Pod kakšnim pritiskom je bila Brazilija, ki je v prvem krogu le remizirala s Švico, je bilo očitno po koncu tekme, ko je Neymar planil v jok. »Popolnoma zaslužena zmaga. Ko mi je Jesus podal žogo, je ni bilo težko poslati v mrežo. Kostarika je bila odlična v obrambi in zvezni vrsti, mi pa mentalno trdni, saj smo z veliko ekipnega duha verjeli v uspeh,« je povedal najboljši igralec tekme in zvezdnik Barcelone Philippe Coutinho . Kostarika, ki je stavila na protinapade, a ni niti enkrat streljala v okvir brazilskega gola, je z drugim porazom izgubila vse možnosti za napredovanje v osmino finala.

Nigerijec Ahmed Musa osmešil islandsko obrambo

Po dolgočasnem prvem polčasu, v katerem so bili Islandci nevarnejši, je tem v drugem polčasu zmanjkalo energije za boj z Nigerijci. Afričani so bili hitrejši, odločnejši, spretnejši v dvobojih ena na ena in izjemno učinkoviti v protinapadih. Junak veličastne nigerijske zmage je bil 25-letni napadalec Ahmed Musa, ki igra za moskovski CSKA kot posojeni igralec angleškega Leicestra. Ob obeh zadetkih je pokazal izjemno tehnično znanje in veliko spretnosti. Ob drugem golu je s preigravanjem še osmešil polovico islandske obrambe, za nameček pa je med prvim in drugim golom zadel še prečko. Medtem ko je samozavest Nigerijcev rasla, je Islandcem popolnoma splahnela v 81. minuti, ko je prvi zvezdnik Gylfi Sigurdsson žogo iz kazenskega strela, ki je bil dosojen po pregledu posnetka VAR, poslal čez gol. To je bila tretja zgrešena enajstmetrovka v Rusiji. Nigerijci bodo o napredovanju v osmino finala sami odločali v zadnji tekmi s popolnoma razglašeno Argentino. »V drugem polčasu smo bili povsem drugačna ekipa, ker so igralci uveljavili premoč v hitrosti,« je povedal selektor Nigerije Gernot Rohr.