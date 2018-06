»Največja zmaga sedanjega nogometnega rodu,«, »Za vse večne čase«, »Hrvaški tango« ali »To je bila veličastna predstava Hrvaške in večer, ko je bil Luka Modrić Lionel Messi,« so le nekateri izmed naslovov, ki so krasili naslovnice hrvaških časnikov ali spletnih strani po velikem zmagoslavju izbrancev hrvaškega selektorja Zlatka Dalića.

Eden junakov zmage 'ognjenih' nad dvakratnimi svetovnimi prvaki iz Argentine je bil zagotovo Modrić, ki je bil že drugo tekmo zaporedoma razglašen za najboljšega igralca tekme po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Zvezni igralec madridskega Reala je odigral vrhunsko predstavo, ob tem pa je dosegel tudi drugi gol za Hrvaško v 80. minuti, ki je po svoje zapečatil usodo izjemno bledih gavčev.

»Odigrali smo naravnost popolno tekmo, predvsem to velja za drugi polčas, ko smo dosegli tri gole. Na tej tekmi nam je šlo vse od nog, a najbolj pomembno je, da smo izpolnili prvi del naloge in se prebili v osmino finala. Gremo naprej,« je dejal Modrić in dodal: »Naša prva naloga je, da se v naslednjem obdobju izognemo evforiji. Ostati moramo zbrani, že na naslednji tekmi nas čakajo izjemno zahtevni Islandci. Ostati moramo skromni in z nogami trdno na tleh.«

Sampaoli in Messi na udaru medijev

Argentinski selektor Jorge Sampaoli, prvi zvezdnik Messi in drugi argentinski nogometaši so se znašli na sramotilnem stebru in v nemilosti domače javnosti. Časnik Clarin je zapisal, da je Argentina na robu izpada s svetovnega prvenstva, najbolj zaskrbljujoče pa je, da v zdajšnji nogometni zasedbi ni videti moža, ki bi jo bil sposoben izvleči iz brezna. »Brez ekipnega duha in vodje,« je bil še bolj neposreden časnik La Nacion, medtem ko je Cronica zapisala, da je usoda Argentine v rokah Nigerije in Islandije.

Zelo kritičen je bil do argentinske reprezentance, in še posebej Messija argentinski novinar in komentator Fernando Niembro: »Messi, želeli smo videti srčnost. Ko ekipi spodleti, od najboljšega moža pričakuješ, da se potrudi po najboljših močeh, toda tudi tega nisi zmogel. Dovolj je bilo. Tebe, tvojega prijatelja Mascherana in Sampaolijevih kontradikcij imamo dovolj,« in dodal »dovolj je bilo poizkusov brez načrta. Resnici na ljubo: Messi je že enkrat odšel iz reprezentance in ne bi bilo slabo, če bi o tem še enkrat premislil,« povzema Marca.