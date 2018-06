Nigerijci so proti Islandcem izpolnili pričakovanja svojih navijačev. Z zmago so ostali v igri za osmino finala, v zadnjem krogu pa jo sedaj čaka razglašena Argentina. Ta mora za ohranitev upov po izločilnih bojih zmagati, medtem ko bi Nigerijce ob islandskem porazu ali remiju proti Hrvaški v osmino finala peljala že točka.

Po četrtkovem debaklu Argentincev proti Hrvaški so Islandci proti Nigeriji začutili svojo priložnost, zato ne čudi, da so v tekmo vstopili agresivno in prvič zapretili že v tretji minuti. S prostega strela s približno 25 metrov je streljal Gylfi Sigurdsson, a Francisa Uzohe ni uspel presenetiti. Vratar Nigerije se je izkazal tudi tri minute pozneje, ko je ustavil strel z roba kazenskega prostora, tudi tokrat pa ga je skušal premagati Sigurdsson. Nigerijci so v precej manj atraktivnem nadaljevanju le vzpostavili ravnotežje in bili celo več pri žogi. Kljub temu si priložnosti za vodstvo niso priigrali in polčas zaključili brez strela v islandski okvir vrat.

Drugi del je bil pravo nasprotje prvemu. Nigerija je na igrišče stopila kot prerojena, začela izredno napadalno, za agresiven pristop pa bila nagrajena v 49. minuti. Tedaj je izvedla hiter protinapad, ki ga je po podaji Victorja Mosesa z atraktivnim golom zaključil Ahmed Musa. Petindvajsetletnik je izvrstno zaustavil žogo in jo z močnim strelom poslal pod prečko islandskega gola.

Tudi po doseženem golu pritisk Nigerijcev ni popuščal. Še naprej so bili boljši nasprotnik na igrišču, zelo razigran pa je bil ravno Musa. V 74. minuti je najprej zatresel prečko, minuto pozneje pa se še drugič vpisal med strelce, potem ko je mojstrsko preigral islandsko obrambo.

Ko je že kazalo, da so Islandci v povsem izgubljenem položaju, jim je na pomoč priskočil VAR. V nigerijskem kazenskem prostoru je Tyronne Ebuehi podrl Alfreda Finbogassona, sodnik pa je po ogledu videoposnetka dosodil najstrožjo kazen. Izvajal jo je Sigurdsson, ki pa darila ni izkoristil in žogo poslal prek vrat. V 88. minuti je strel Finnbogasona obranil nigerijski vratar, kar je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

