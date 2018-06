Čeprav se o njih niti ne govori veliko, je kar nekaj zelo uspešnih slovenskih podjetij, ki so močno vpeta v svetovno avtomobilsko industrijo in tako rekoč vsem največjim svetovnim proizvajalcem dobavljajo svoje dele ali pomembne avtomobilske komponente. Tako podjetje je tudi novomeški TPV, ki je pred dnevi sklenil posebno pomemben posel – nemški avtomobilski gigant BMW ga je namreč po dolgem in kompleksnem procesu izbora v močni mednarodni konkurenci izbral kot ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja. Kot so sporočili iz TPV, bodo tehnološko najnaprednejši izdelek, ki ključno vpliva na vozno dinamiko, kot del BMW-platforme vgradili v več kot šest milijonov vozil, zagon proizvodnje pa načrtujejo v nekaj letih.

Pridobljeni posel, ki vključuje podporo kupcu tudi na zunajevropskih trgih, je potrditev strategije globalizacije skupine TPV z načrtovanim prodorom v ZDA in na Kitajsko. Predstavlja velik potencial za njen razvoj na globalnih trgih, hkrati pa tudi širitev obstoječih proizvodnih lokacij v Sloveniji. V sklopu tega projekta v TPV načrtujejo več kot 200 novih zaposlitev in občutno okrepitev proizvodnih zmogljivosti, ki jih bodo zasnovali v smeri pametnih tovarn z visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije. Po ocenah poznavalcev gre za največje posamično naročilo za slovensko dobaviteljsko industrijo do zdaj. TPV je kot predrazvojni in razvojni dobavitelj tudi nosilec celotnega razvoja izdelka, kar je glede na visoke zahteve kupca in kompleksnost izdelka izjemen dosežek. Kot je dejal predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup, pridobljeni posel utrjuje mesto te družbe kot pomembnega razvojnega in predrazvojnega dobavitelja v avtomobilski industriji. »Globalna širitev podjetja bo omogočila nadaljnjo podporo tako kupcu BMW kot tudi drugim premijskim proizvajalcem vozil po vsem svetu,« je povedal Gorjup.

Skupina TPV, dobaviteljica avtomobilske industrije z nekaj več kot 1200 zaposlenimi, je lani ustvarila 153 milijonov evrov prihodka in pri teh dosegla skoraj desetodstotno rast. V skupini, ki stavi na avtomatizacijo, robotizacijo in posledično razbremenitev težje proizvodnje, so za naložbe lani odšteli približno 10 milijonov evrov, v letnem povprečju pa zanje namenijo sedem do osem milijonov evrov. TPV največ proda na Švedskem, v ZDA, Nemčiji in Veliki Britaniji, poleg Evrope in ZDA med svoje glavne trge prištevajo še Južno Afriko in Kitajsko. Kot svoje glavne kupce so navedli večje sistemske dobavitelje na segmentih podvozij, karoserij in sedežnih sklopov, kot so Brose, Benteler, Faurecia, Mahle in drugi. Med proizvajalci vozil pa BMW, Mercedes, Daimler, Renault, Rolls-Royce, Jaguar, Volvo, Volkswagen… sv