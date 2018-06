Kot so sporočili iz TPV, bodo tehnološko najnaprednejši izdelek, ki ključno vpliva na vozno dinamiko, kot del BMW platforme vgradili več kot šest milijonov vozil.

Pridobljeni posel, ki vključuje podporo kupcu tudi na zunajevropskih trgih, je potrditev strategije globalizacije skupine TPV z načrtovanim prodorom v ZDA in na Kitajsko. V sklopu tega projekta v TPV načrtujejo več kot 200 novih zaposlitev in občutno okrepitev proizvodnih zmogljivosti, ki jih bodo zasnovali v smeri pametnih tovarn z visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

Največje posamično naročilo za dobaviteljsko industrijo doslej Po ocenah poznavalcev gre za največje posamično naročilo za slovensko dobaviteljsko industrijo do zdaj. TPV je kot predrazvojni in razvojni dobavitelj tudi nosilec celotnega razvoja izdelka, kar je glede na visoke zahteve kupca in kompleksnost izdelka izjemen dosežek in potrditev vrhunske ravni razvojnih kompetenc TPV in slovenske avtomobilske industrije nasploh, so poudarili. Kot je dejal predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup, pridobljeni posel utrjuje mesto te družbe kot pomembnega razvojnega in predrazvojnega dobavitelja v avtomobilski industriji. »Globalna širitev podjetja bo omogočila nadaljnjo podporo tako kupcu BMW, kot tudi drugim premijskim proizvajalcem vozil po vsem svetu,« je še povedal Gorjup.