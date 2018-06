Od projekta nazadnje očitno ni bilo nič, je pa v tistem času naredila name velik vtis Igorjeva magistrska naloga. V povzemanju tega, kako so nastajale razlike v uredniških posegih v izbore iz Valvasorjevih objav v slovenskem prevodu, sem razbral raziskovalčevo, morda nezavedno, a pozneje dejansko uresničeno željo po izpeljavi kritične analize uredniških interpretacij, kakor so se izrazile v poseganjih v opuse, uvrščene v mavzolej ekskluzivnega pogrebnega podjetja, ki ima na skrbi Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (1946–).

Naj za hip odblodim. Humo