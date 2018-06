Kaj je slovensko?

Zdaj je res in dokončno: Slovenija bo leta 2022 častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu. Kaj to zares pomeni za Slovenijo? Ali, bodimo skromnejši, za slovensko knjižno prizorišče? Gre za največji slovenski kulturni nastop v tujini vseh časov, vendar ni kake posebne evforije, razen morda pri tistih, ki so s projektom najtesneje sodelovali. Številni vidijo zadevo predvsem kot priložnost za izredno financiranje in njihov interes bo skladen z obsegom tega financiranja, za častnost in druge (zanje) nematerialne posledice gostovanja nimajo interesa. Velikokrat je tudi slišati: »Ali ne bi bilo bolje reševati domačih težav?« (To bi bilo seveda zelo dobro, vendar slovenski nastop v Frankfurtu tega ne ovira. Nasprotno. Reševanje domačih težav bi z njim moralo pridobiti še več motivacije.)