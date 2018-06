Rafael Márquez ima namreč tudi precej temačno plat. Nekdanji zvezdnik FC Barcelone je globoko zabredel v posle z mehiškimi narkokarteli. Ameriško finančno ministrstvo 39-letnemu branilcu očita, da je slamnati direktor podjetij mamilarskega barona Raúla Floresa Hernándeza. Zanj naj bi upravljal večmilijonsko premoženje. Kar devetim Márquezovim podjetjem so ameriški preiskovalci dokazali povezave s Floresovo tihotapsko mrežo in mu zato zasegli premoženje v ZDA. Márquezovo ime je od avgusta objavljeno na posebni črni listi zveznega oddelka za zakladništvo. Vsem ameriškim podjetjem in bankam je zato strogo prepovedano imeti kakršnekoli poslovne stike z očrnjenim kapetanom mehiške nogometne reprezentance. Kako ta okoliščina vpliva na dogajanje na ruskih nogometnih zelenicah in ob njih, je razkril New York Times. Na Márquezovi opremi za treninge ne sme biti napisov sponzorja, saj je ta povezan z ameriškimi podjetji. Med polčasom mora Rafa piti iz posebne plastenke, na uradnih je namreč napis podjetja iz skupine Coca-Cola. Tudi uradni fotografi morajo biti pozorni, da v ozadju Márquezovih portretov ni napisov ameriških pokroviteljev. Še posebej pa bi postalo kočljivo, če bi Márqueza na prvenstvu izbrali za igralca tekme. Ta naziv se namreč imenuje »Budweiser Man of the Match«. Ameriški pivovar bi se v tem primeru doma znašel v hudih škripcih. V poslih z neameriškimi podjetji ima Márquez manj preglavic. Na tekmah nosi Adidasovo opremo, njegov osebni sponzor Puma pa mu je že pred začetkom svetovnega prvenstva javno čestital, da je z igranjem v Rusiji izenačil rekord legendarnega nemškega nogometaša Lotharja Matthäusa.