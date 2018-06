Ko je po opravljeni nalogi v okviru Natovih sil na Nizozemskem leta 1983 z več računov v Novi Mehiki, kjer je imel v Albequerqueju hišo, dvignil za 28.000 dolarjev prihrankov, se je za njim izgubila vsaka sled, poizvedovanje civilne in vojaške policije pa se je končalo s formalno ugotovitvijo, da je iz vojske dezertiral. V medijih je obveljala teorija, da se je zatekel v Sovjetsko zvezo. Ker je imel kot načrtovalec Natovih aktivnosti dostop do dokumentov visoke tajnosti, so mu celo pripisali, da je Rusom omogočil sabotaže, ki so v tistem času pripeljale do več incidentov pri francoskih in ameriških raketnih izstrelitvah. Med drugim pa je novinar Los Angeles Times Tad Shulc razpredal, da je morebiti kriv tudi za razpad ameriškega raketoplana ob vstopu v zemeljsko ozračje leta 1986, saj naj bi imel vpogled v vse skrivnosti raketnih izstrelitvenih procedur. Z odkritjem, da je izginuli častnik ameriške vojske kot Barry O'Beirne, za sosede v Daly Cityju pa kar Ted, zadnjih 35 let preživel v Kaliforniji, je padlo v vodo še nekaj teorij zarot med hladno vojno. S priznanjem lažne identitete po nejasnostih z njegovim potnim listom je William/Barry povedal, da ga je služenje v letalskih silah spravilo v močno depresijo, zato se je odločil, da jih po prihodu z Nizozemske, kjer je sodeloval s posadkami izvidniških letal, enostavno zapusti. Ker je imel dostop do zelo zaupnih informacij, je bil na seznamu USAF med najbolj iskanimi ubežniki uvrščen na sedmo mesto. Zdaj ga po vojaški preiskavi čaka do pet let zapora, povrnitev vseh plačil, ki jih je prejel od vojske, ter nečastna odpustitev zaradi dezertiranja.