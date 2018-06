To, da je niso podprli volilci neposredno na voliščih, ampak v glavnem s prevzetimi glasovnicami za predčasno glasovanje, je bilo povod za podrobnejšo preiskavo. Ta je nakazala, da so volilno goljufijo izvedli prek priseljencev s slabim znanjem nemščine, ki so jih prepričali, da dvignejo glasovnice, nato pa so jih sami izpolnili v svoj prid in odposlali. V mestu so nemudoma izvedli nadomestne volitve, na katerih so trije od četverice znova kandidirali in bili, presenetljivo, tudi v drugo uspešni. Med njimi je bil regionalni vodja levih Andreas Maurer, 48-letni bivši poštar, rojen v Kazahstanu, ki je prišel v Nemčijo konec osemdesetih let. Spoznan za krivega prevare in obsojen na še nepravnomočno sedem mesecev in en teden trajajočo pogojno kazen zdaj na široko razlaga, da je žrtev političnega pregona. Povod zanj naj bi bila njegova podpora ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in aneksiji Krima. S svojimi obiski tega polotoka in separatističnega Donbasa je v preteklosti res vzbujal medijsko pozornost, prek ruske televizije je tudi pozival zahod, da ukine sankcije proti Rusiji in prizna Krim za njeno ozemlje. Kot politični predstavnik Nemčije je s svojimi obiski Krima vznemirjal tudi ukrajinsko veleposlaništvo v Berlinu, saj Kijev od tujcev zahteva, da pridobijo njihovo dovoljenje za obisk polotoka in tja vstopajo z ukrajinskega, in ne ruskega ozemlja. Če bo sodbo Maurerju potrdilo še višje sodišče, bo zagotovo ob politični položaj, saj nemška zakonodaja predvideva, da v takšnem primeru posameznik za štiri leta izgubi pravico do izvolitve za predstavnika ljudstva. Sam pričakuje, da bo v nadaljevanju oproščen, o morebitnem odstopu ne razmišlja, navaja pa, da se je zdaj vključil v »ljudsko diplomacijo« ter da bo seveda v okviru te potoval, kamor ga bo volja.