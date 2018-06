Dokler belopolta Karen Branan leta 1986 ni izvedela, da bo babica otroku iz rasno mešanega zakona. Kot sicer vedoželjna novinarka je zagrizla v temo, ki se ji je dotlej izmikala. Šla je namreč po sledi dogodka, ki je njeno babico mučil vse od leta 1912, ko so njeni sorodniki sodelovali v tolpi, ki je v Hamiltonu v Georgii linčala štiri črnce – tri moške in žensko. Zdaj 76-letna Karen se je v naslednjih letih zakopala v preiskovanje temne preteklosti njenih prednikov in jo pred dvema letoma objavila v knjigi The Family Tree (Družinsko drevo). Ta je po naključju prišla v roke 70-letni temnopolti Jackie Jordan Irvine, ki je v njej našla svojega prednika Milforda Moora, sorodnika ene izmed žrtev omenjenega linča. Pred tem upokojena profesorica na univerzi Emory nikoli ni slišala besede o omenjenem linču, zdaj pa je hotela o usodi prednikov izvedeti še kaj več. Prek elektronske pošte je prišla v stik s Karen in v naslednjih dveh letih sta ženski z dveh bregov reke in tudi še ameriške družbe postali iskreni prijateljici. Nedavno sta tudi skupaj nastopili v oddaji, posvečeni rasnim vprašanjem na ameriškem jugu ter tudi linču četverice, obdolžene umora njenega daljnega sorodnika Normana Hadleya. Kasneje se je izkazalo, da je umor zagrešil belec v prepiru zaradi temnopoltega 14-letnega dekleta, pri čemer je bil Norman znan po tem, da si jih je jemal, kot da so njegovo blago. Linčani črnci so se samo postavili v bran dekletu, tolpa pa je Lodusko Crutchfield kot prvo žensko žrtev linča v Georgii obesila, ker ni hotela potrditi, da je trojica ubila Normana.