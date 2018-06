Na RTV Slovenija nam ne dovolijo, da bi kdaj odmislili, kako pomemben jubilej praznujejo letos. Da slavijo 90 let radijskega in 60 let televizijskega oddajanja, so nas doslej opozarjali z mnogimi sporočili za javnost, na vsaki odmevnejši prireditvi in ne nazadnje z rednimi oglaševanimi fotografijami in videi na družbenih omrežjih – na omenjenih posnetkih se vztrajno pojavljajo tamkajšnji zaposleni in v rokah držijo za priložnost posebej izdelano torto iz kartona. Radi bi verjeli, da se bo stanje kmalu umirilo, a ugibamo, da je zaposlenih na RTV Slovenija dovolj, da s fotorubriko vztrajajo do konca leta. Na jubilej so nas spet spomnili v sredo, ko se je na Kongresnem trgu v sodelovanju s Festivalom Ljubljana odvila tako imenovana Poletna noč, tista vsakoletna prireditev, na kateri dobrodošlico poletju izrekajo z zimzelenimi popevkami. Na seznam so se v interpretacijah priznanih vokalistk in priljubljenih pevcev uvrstile najslavnejše popevke različnih obdobij, na primer Za prijatelje Andreja Šifrerja, Ledena v izvedbi Siddharte, Samo nasmeh je bolj grenak v interpretaciji Nine Strnad in obvezno tudi Poletna noč.

Luka Dončić bi tigra, Igor Pirkovič bi šel na Madžarsko

Manj priložnosti za vznemirljive poletne noči ima nacionalkin televizijski urednik Igor Pirkovič, ki trenutno ustvarja program na tretjem tv-kanalu, kjer večinoma prenašajo parlamentarne seje. Reviji Zvezde je potarnal, da za dopust nima časa zaradi obsežnega dela na trojki in snovanja koncepta nove glasbene oddaje z dodano vrednostjo, ki bo, upa, prepričala tudi razvedrilnega urednika Vanjo Vardjana. Tako Pirkovič s soprogo Ano Tavčar in njunima otrokoma odhaja na morje komaj avgusta, čeprav si v resnici najbolj želi obiskati Madžarsko. Videti je, da je tudi njega prepričala tamkajšnja odsotnost priseljencev z vprašljivimi nameni oziroma cvetoča turistična ponudba, o kakršni rad pripoveduje Janez Janša.

Letošnje poletje je bolj naklonjeno slovenskim športnikom. Smučar Filip Flisar in njegova partnerica Monika Vuk sta dobila hčerko Sofio, v NBA-ligo pravkar rekrutirani košarkarski as Luka Dončić pa je za šaljivo rubriko ameriškega spletnega medija razkril načrte in želje za svojo prihodnost. Ti vključujejo nakup tigra, odpiranje podjetja v Sloveniji in zmenek z Jennifer Aniston. Da za srečo v resnici ne potrebuješ tako veliko, so medtem dokazovali mnogi estradniki, ki so se oglasili na zabavi ob odprtju nove avtopralnice, kjer so jim brezplačno očistili avto. Avtopralnica po navedbah portala siol.net lahko oskrbi od 120 do 150 avtomobilov na uro in na otvoritveni zabavi jih niso očistili dosti manj – med drugim so brezplačno pranje prejeli Branko Đurić - Đuro, Saša Einsiedler, Jernej Kuntner, Grega Skočir, Sani Bečirović, Werner, Neisha in Nipke.

Namesto lepih avtomobilov so na ogled nekaj dni pozneje postavili lepe mlade moške – v ljubljanskem SiTi teatru so med finalisti izglasovali novega imetnika lente mister Slovenija. To je postal dvajsetinnekajletni ekonomist in judoist Matjaž Mavri Boncelj iz Bistrice pri Tržiču, ki so mu pred leti že podelili lepotni naziv revije Cosmopolitan, zdaj pa se veseli predvsem svetovnega izbora, zaradi katerega bo lahko odpotoval v Azijo. Ne samo obiskovalci lepotnega izbora, hladno osvežitev bi potrebovali tudi nekateri udeleženci že prejšnji teden omenjene VIP-zabave revije Suzy, kjer se je Helena Blagne oglasila v družbi novega prijatelja. V reviji razkrivajo, da gre za italijanskega potomca grofovske rodbine z imenom Giovanni Brosadola Pontotti di Manzinello, ki tako impozanten naziv opravičuje s svojimi mnogimi dejavnostmi. Manzinello ja namreč doktor prava, razpet med Londonom in Dubajem, veličasten družinski dvorec pa je postavil v Beneški Sloveniji in zato govori zborno slovenščino. Na posestvu pridelujejo vrhunsko vino in oljčno olje, pišejo v Suzy, a najpomembnejše je, da je bila pevka ob njem videti »prerojena, samozavestna in srečna«. Podobna občutja sodeč po napisanem plemič zbuja tudi pri avtorju prispevka. »Vonj njegovega parfuma je božal nosnice, pogled nanj pa je prijal očesu,« niso skrivali naklonjenosti pevkinemu prijatelju aristokratskega porekla, ki je menda zaposlen na londonskem vrhovnem sodišču.