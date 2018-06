Dvajsetletni Juan Ramón Alfonso Penayo je bil nazadnje viden v četrtek, ko se je od doma v bližini brazilske meje odpravil neznano kam. Gre za območje, ki je znano po velikem številu nasilnih tolp, zaradi česar se je svojcem pogrešanega mladeniča zdelo, da je ta najverjetneje končal v katerem izmed pogostih obračunov med tolpami. Ko je policija v nedeljo našla neprepoznavno zoglenelo truplo, so mladeničevi domači to vzeli kot dokaz za svoje domneve in začeli z organizacijo pogreba.

Ko so bili svojci sredi obreda bedenja ob truplu, se je na prizorišču pojavil živ in zdrav Juan Ramon. O tem, kaj si je mislil mladenič, ki je se je znašel na lastnem pogrebu, tuji mediji ne poročajo. Truplo neznanca so svojci vrnili v mrtvašnico. Oblasti so ob tem sporočile, da bo, če se ne bo nihče zglasil po truplo neznanega moškega, slednje pokopano pod imenom »NN« (latinski izraz nomen nescio, ki označuje neznano ime oziroma neznanca).

Kot še poroča BBC, za zdaj ni znano, kje je dvajsetletnik bil in kaj je počel med časom, ko je bil pogrešan.