Od glasbenice in pevke skupine Cranberries Dolores O'Riordan se je v njenem domačem mestu Limerick na Irskem poslovilo na stotine oboževalcev, prijateljev in znancev. V dežju so v množici stali in čakali pred tamkajšnjo cerkvijo svetega Jožefa. Nekateri so s sabo prinesli rumene rože, za katere so rekli, da predstavljajo neskončno sonce. V notranjosti cerkve so zelo po tiho igrale pesmi, ki jih je pela in napisala Dolores, na steni pa je pisalo: »Pesem se je končala, a spomini ostajajo«.

V torek zjutraj bo v bližnjem mestu maša zanjo, sledil pa bo pokop v krogu družine. Pokopali jo bodo zraven njenega očeta, ki je umrl leta 2011, je poročal The Irish Times.

Dolores je v torek presenetljivo umrla v hotelski sobi v Londonu v svojem 46. letu starosti. Po zadnjih informacijah je bila v mestu zaradi pogovorov z založbo o naslednji glasbeni izdaji skupine Cranberries.