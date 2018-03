Ti so z navdušenjem pozdravili številne prisotne nogometne zvezdnike, med katerimi so bili tudi nogometaši Juventusa, ki v Firencah niso najbolj priljubljeni, a nesrečni Astori jih je vsaj za nekaj dni združil v žalosti. Med znanimi nogometaši so bili med drugimi tudi Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, ki sta s soigralci priletela direktno iz Londona, kjer je Juventus dobil povratno tekmo lige prvakov proti Tottenhamu, Francesco Totti, Mario Balotelli, Nizozemec Marco Van Basten in tudi slovenski reprezentant Josip Iličić.

Astorija, ki je v 31. letu zaradi odpovedi srca med spanjem umrl v noči iz sobote na nedeljo, v hotelu v Vidmu, kjer bi morala Fiorentina odigrati tekmo italijanskega prvenstva, bodo k zadnjemu počitku pospremili v petek, in sicer v San Pellegrinu Terme, vasi v bližini Bergama, kjer je Astori preživljal mladost.

Nesrečnik je zapustil ženo in dveletno hčer.