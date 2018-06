»Moramo biti država, ki spoštuje vse zakone, a tudi država, ki vlada s srcem,« je, kot so sporočili iz Bele hiše, poudarila prva dama ZDA.

Melania Trump se je tako odločno odzvala na vse resnejše težave zaradi politike ničelne tolerance do migrantov, pri kateri vztraja njen soprog Donald Trump. Od sredine aprila je Trumpova administracija od njihovih družin ločila več kot 2000 otrok priseljencev.

Trumpova svetovalka Kellyanne Conway je v nedeljo na televiziji NBC dejala, da ji ta politika kot materi, katoličanki in nekomu z vestjo ni všeč. Tudi predsedniku menda ni, čeprav pri njej vztraja.

ZDA redno izganjajo številne pripadnike uličnih tolp, ki so nezakoniti priseljenci, največ v države Srednje Amerike. Ti doma ustvarijo podružnice, ki so podobno ali še bolj nasilne od tistih v ZDA. Navadni ljudje zaščite od države, kot sta na primer Salvador ali Gvatemala, ne dobijo in so prisiljeni pobegniti.

Pred sedanjo prakso so v ZDA mladoletne otroke pustili skupaj s starši, dokler je trajal postopek. Zdaj starše zapirajo v objekte, kjer ne sme biti otrok. Te ločujejo od staršev in jih zapirajo v posebne centre, namenjene samo otrokom. Otroke iz teh centrov lahko sicer predajo sorodnikom, ki živijo v ZDA, a če ti nimajo dovoljenj za delo in bivanje v ZDA, jih aretirajo, ko pridejo po otroke.

Trump trdi, da so za odvzemanje otrok migrantom na meji krivi demokrati, ki so sprejeli tovrstni zakon. Gre sicer za politiko njegovega pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa , ki jo lahko Trump ali pa Sessions v trenutku končata. A upata, da bo takšna politika povzročila upad števila nezakonitih priseljencev v ZDA.

Nasilje v družini ne bo več zadosten razlog za podelitev azila

Sessions je pred kratkim sporočil, da se je odločil, da nasilje v družini in nasilje uličnih tolp ne bo več razlog za podelitev azila v ZDA. Vse, ki prihajajo po azil preko južne meje, aretirajo kot kriminalce in jim odvzamejo otroke.

Demokratski kongresniki, ki so po Trumpovem mnenju krivi za to politiko, so v nedeljo skupaj z drugimi državljani proti njej protestirali pred objektom v New Jerseyju, kamor zapirajo priseljence in azilante.

»To ne sme biti to, kar smo kot država,« je dejal newyorški demokrat Jerold Nadler pred objektom v mestu Elizabeth, kjer se je srečal s tremi azilanti, ki ne vedo kje so njihovi otroci. »Nehaj že enkrat lagati Američanom. To je tvoja politika,« je v New Jerseyju Trumpu sporočil demokratski kongresnik Hakeem Jeffries.

Podobno se je dogajalo tudi drugje po ZDA, na primer v Teksasu, kjer je največji center za odvzete otroke. Demokratski kongresnik iz Teksasa Beto O'Rourke, ki kandidira za senat proti republikancu Tedu Cruzu, je izjavil, da je to, kar se dogaja, neameriško in nečloveško ter napovedal svojo udeležbo na protestnih pohodih na mejo.

Proti ločevanju družin migrantov je v nedeljo ostro nastopila tudi nekdanja prva dama ZDA Laura Bush. »Politika ničelne tolerance je kruta. Je nemoralna. In mi je strla srce,« je soproga nekdanjega republikanskega predsednika Georgea Busha zapisala v časniku Washington Post. »Naša vlada ne bi smela skladiščiti otrok v preurejenih trgovinah ali delati načrtov, kako jih bo namestila v šotorskih mestih v puščavah,« je dodala.