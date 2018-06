»Sprejeti je treba nadaljnje ukrepe, s katerimi bomo Kitajsko spodbudili k spremembi nepoštenih praks, odprtju trga za ameriško blago in sprejetju bolj uravnoteženega trgovinskega odnosa z ZDA,« je dejal Trump.

Razjezilo ga je predvsem to, da je Kitajska po uvedbi ameriških carin - minuli teden so ZDA uvedle 25-odstotne carine na kitajsko blago v skupni vrednosti 50 milijard dolarjev - takoj napovedala enakovredne protiukrepe. Prepričan je, da Kitajska ne bi smela sprejemati ukrepov kot odgovor na poteze ZDA, ki so po njegovih besedah namenjeni le vzpostavitvi ravnotežja.