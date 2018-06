Zeid je ob začetku 38. zasedanja Sveta ZN za človekove pravice kritiziral »sebične in hladnokrvne voditelje«. Številne vlade se pretvarjajo, da podpirajo skupne cilje, borijo pa se samo za lastne interese, je še dejal. Kot je dodal, od ZN vzamejo, kar lahko dobijo, same pa ne vlagajo v uspeh. Pri tem ni omenil posameznih držav.

ZN po njegovih besedah pri tem preveč klečeplazijo in bi morali bolj protestirati, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Še posebej kritičen je do ZDA

Še posebej je bil kritičen do ZDA, ki na meji z Mehiko otroke migrante ločujejo od staršev. ZDA so v petek sporočile, da so od sredine aprila v okviru politike ničelne tolerance do migrantov od njihovih družin ločili več kot 2000 otrok priseljencev. To je sprožilo burno razpravo v državi, nasprotovanje pa je izrazila celo prva dama Melania Trump.

»Misliti, da lahko država ločuje starše in povzroča takšne zlorabe otrok, je brezvestno,« je danes poudaril visoki komisar ZN. Ob tem je izrazil zaskrbljenost in ločevanje otrok od družin označil za »kruto«.

»ZDA pozivam, da takoj prenehajo prisilno ločevati otroke in podpišejo konvencijo o otrokovih pravicah,« je povedal Zeid, ki se sicer poslavlja s položaja. ZDA so edina država, ki ni ratificirala te konvencije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Washington ob začetku zasedanja ni pojasnil, ali bodo ZDA izstopile iz sveta, kot so zaradi pomanjkanja napredka pri reformah tega organa ZN zagrozili pred enim letom.

Komisar je opozoril tudi na slabe razmere v številnih drugih državah, med drugim v Siriji, Venezueli, Mjanmaru, Nikaragvi, Severni Koreji in na Madžarskem.