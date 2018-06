Razvoj tehnologije je tudi v športu izjemen. Če je videoanaliza v nekaterih športih – hokej, odbojka, tenis – navzoča že dlje časa, je v nogometu še precej sveža. Veliko sodniških napak v kritičnih trenutkih v preteklosti je botrovalo odločitvi Mednarodne nogometne zveze (Fifa), da tudi sama preizkusi delovanje pomoči videosodnikov. Prvič so VAR (video assistant referee) uporabili avgusta 2016 v ZDA na tekmi med rezervnima ekipama New York Red Bulls in Orlando City B. Ker je bil debi uspešen, so ga kmalu uvedli v ligah ZDA in Avstralije, v tej sezoni v Italiji, Nemčiji in na Portugalskem, poleti lani pa je bil uporabljen tudi na pokalu konfederacij. Ker sta se učinkovitost in pravilnost odločitev v slabih dveh letih dvignili s 93 na 98 odstotkov, je Fifa sistemu VAR za letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji prižgala zeleno luč. Z odločitvijo so bili zadovoljni tudi sodniki. »VAR je lahko naš najboljši prijatelj. Ni več mogoče narediti ključne napake,« je povedal nizozemski sodnik Björn Kuipers.

Kako VAR deluje Poleg običajnih štirih sodnikov na igrišču (glavni, dva stranska in dodatni četrti) tekme v posebni sobi na vsakem stadionu spremljajo še štirje videosodniki, ki so povezani z operativnim centrom v Moskvi. Prvi videosodnik je glavni, ob njem pa so še prvi pomočnik, ki v živo spremlja tekmo, drugi pomočnik, ki je zadolžen posebej za prepovedane položaje, in tretji pomočnik, ki je odgovoren za podporo glavnemu VAR-sodniku in komunikacijo. Zadnjo besedo ima še vedno glavni sodnik na igrišču, vsi videosodniki pa so mu v pomoč v štirih situacijah: po doseženem zadetku, ob odločitvah za najstrožjo kazen, ob rdečih kartonih in v primeru, da napačen nogometaš dobi rumeni ali rdeči karton. V vseh omenjenih scenarijih ima glavni sodnik tri možnosti: po nasvetu videonadzornika takoj spremeni svojo odločitev, si vprašljivo situacijo ogleda na ekranu ob igrišču ali pa ostane pri svoji prvotni odločitvi. Da bo sistem namenjen zgolj preprečevanju ključnih napak, je že pred prvenstvom opozoril predsednik Fifine sodniške komisije Pierluigi Collina: »Gre za to, da se izognemo velikim in očitnim napakam, ne gre za sojenje s tehnologijo. Nikoli ni bil cilj preveriti vsake manjše napake.« Čeprav se pogosteje dogaja, da videosodniki sodniku na igrišču sporočajo o morebitnih napakah, je možna tudi obrnjena komunikacija. Tak primer se je zgodil na tekmi med Portugalsko in Španijo, ko je glavni sodnik Italijan Gianluca Rocchi v dveh situacijah – pri prekršku nad Cristianom Ronaldom za enajstmetrovko in pri zadetku Diega Coste – pomočnike vprašal, ali je vse v redu. Ker je v obeh primerih dobil pritrdilen odgovor, sta obveljali njegovi prvotni odločitvi.