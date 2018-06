Švicarji so pripotovali v Rostov na Donu, kjer sta se v nedeljo nogometni ekipi Brazilije in Švice v tekmi skupine E razšli z remijem 1:1, a na ulici pravega imena niso in niso, čeprav so se trudili in preiskali vse kotičke, našli svojega hotela in s tem prenočišča.

Za pomoč so poklicali lokalno policijo, ki je zbeganim turistom nekako le razvozlala uganko čudežno izginulega hotela. V Rusiji obstajata dve mesti z imenom Rostov. Izkazalo se je, da so švicarski nogometni navdušenci rezervirali prenočišče v hotelu v Rostovu, a ne na Donu, temveč v Rostovu Velikem, turistično sila zanimivem zgodovinskem mestu, ki pa je na povsem drugem koncu in ni prizorišče nogometnih tekem.

Zgodba ima srečni konec. Prostovoljci so namreč Švicarjem na koncu le poiskali prenočišče v pravem, nogometnem Rostovu.