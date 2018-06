Z današnjima tekmama med Kolumbijo in Japonsko ter Poljsko in Senegalom bodo v Rusiji sklenili prvi krog predtekmovanja. Gostitelji Rusi in Egipčani bodo zvečer odigrali svojo drugo tekmo na turnirju.

Skupina H, danes ob 14. uri: Kolumbija – Japonska Tekmeca sta se pomerila že na zadnjem prvenstvu v Braziliji, ko so Kolumbijci s 4:1 odpravili Japonce. Južnoameričani bodo tudi v Saransku nosili breme favorita, največja nevarnost za japonski gol bosta Radamel Falcao in James Rodriguez. »V Rusiji želimo dostojno zastopati kolumbijski nogomet,« je dejal selektor Jose Pekerman. Kolumbija se je nazadnje prebila vse do četrtfinala in za gol izgubila proti Braziliji. Japonska se pred premiero na prvenstvu posveča disciplini v obrambi. »Sodniki na prvenstvu pogosto pokažejo na enajstmetrovko, zato smo se v moštvu pogovarjali, da bomo morali biti zelo pazljivi pri prekrških. Nasprotniku ne smemo dovoliti, da bi na lahek način prišel do priložnosti za zadetek,« pravi branilec Gotoku Sakai. Verjetni postavi – Kolumbija: Ospina, Mojica, Mina, D. Sanchez, Arias, Barrios, C. Sanchez, Uribe, Rodriguez, Cuadrado, Falcao. Japonska: Kavašima, Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo, Hasebe, Jamaguči, Honda, Kagava, Inui, Okazaki.

Skupina H, danes ob 17. uri: Poljska – Senegal Poljaki veliko stavijo na uvodno preizkušnjo, saj zgodovina pravi, da so na svetovnih prvenstvih vedno napredovali v izločilne boje, če so na premieri ostali neporaženi (1974, 1978, 1982, 1986). Senegalci se vračajo na veliko tekmovanje po letu 2002, ko so postali hit prvenstva. Nova generacija prav tako meri visoko. »Igralcem sem povedal, da morajo igrati sproščeno. V igri se moramo držati afriške identitete,« meni selektor Aliou Cisse. Verjetni postavi – Poljska: Szczesny, Rybus, Pazdan, Bednarek, Piszczek, Krychowiak, Linetty, Grosicki, Zielinski, Blaszczykowski, Lewandowski. Senegal: N'Diaye, Gassama, Koulibaly, Sane, Sabaly, Gueye, Kouyate, Sarr, Mane, Niang, Sakho.