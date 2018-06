Črnomaljci od danes do nedelje vabijo na že 55. Jurjevanje, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. V petih dneh se bo na kar trinajstih prizoriščih po Črnomlju zvrstilo 45 brezplačnih dogodkov oziroma več kot sto ur programa s stotinami nastopajočih. Popoldnevi bodo namenjeni folklori in ljudski glasbi, večeri zabavni glasbi, bogat spremljevalni program pa bo poleg kulinarike ponujal rokodelsko tržnico, razstave, predavanja, delavnice na temo dediščine.

V Črnomelj, ki letos zaznamuje 790 let prve omembe naselja, prihaja osemnajst folklornih skupin iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Indije, Peruja. Kot pojasnjuje programski vodja Gregor Jevšček, prireditev temelji na treh osnovnih stebrih. »Gre za multikulturni festival, prepletajo se različne kulture in etnologija. Drugi steber je gastronomija, velik poudarek namreč dajemo značilni belokranjski kulinariki in hrani izključno lokalnega izvora. Na voljo bo tudi šotor, v katerem si bodo lahko obiskovalci privoščili večhodni meni s spremljavo belokranjskih vin, lahko pa se bodo sprehodili po ulici lokalnih dobrot, kjer bodo lahko degustirali in kupili izdelke lokalnih pridelovalcev.«

Prva prireditev z manj odpadki Tretji steber je ekologija, festival si je namreč lani kot prvi v Sloveniji prislužil naziv prireditev z manj odpadki. Po podatkih organizatorjev se je skupna količina odpadkov glede na prejšnja leta zmanjšala za 35 odstotkov, po frakcijah pa jih je bilo že na izvoru ločenih 65 odstotkov. »Naš letošnji cilj je postati prireditev z nič odpadki, to pomeni, da je treba po frakcijah ločiti vsaj 90 odstotkov odpadkov,« pravi Jevšček. Zabojniki za ločevanje odpadkov bodo javno izpostavljeni in ne skriti kje za vogalom, kot je to v navadi na mnogih prireditvah. Da bi uporabljali čim manj plastenk, so v starem mestnem jedru namestili štiri pitnike, tudi plastičnih kozarcev na prireditvi ne bo, zgolj stekleni. »Poleg tega se organizatorji trudimo uporabljati čim manj papirja in čim več stvari urejati po digitalni poti, v uporabo smo za čas prireditve dobili tudi sponzorske električne avtomobile,« zagotavlja Jevšček.