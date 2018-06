Po nezanimivem začetku, ko se je tekma odvijala pretežno na sredini igrišča in so imeli rahlo pobudo južnokorejski nogometaši, je v 18. minuti po dobri akciji Marcusa Berga in kapetana Andreasa Granqvista zapretila Švedska, vendar je obramba prestregla ključno podajo. Slabi dve minuti kasneje so imeli Skandinavci izjemno priložnost, Bergu pa je Cho Hyun-Woo z odlično obrambo preprečil vodilni zadetek. Po kotu je sledila še priložnost Pontusa Janssona z glavo, a znova neuspešno.

Južna Koreja je v nadaljevanju vendarle zaigrala bolje in se otresla pritiska, a v prvem polčasu proti švedskim vratom sploh ni sprožila strela. Švedi so zadnjih pet minut polčasa znova povsem prevladovali, a žoge nikakor niso mogli spraviti v mrežo nasprotnika, tako da so nogometaši na odmor odšli z rezultatom z začetka tekme.

Švedska : Južna Koreja