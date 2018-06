Ruska podjetja so se za izobraževanje odločila, ker naj bi se Rusi veliko manj smejali kot ostali Evropejci. Razlog za to trditev so poizkušali razložiti pri Atlanticu, ki je ohlapno prevedel ruski pregovor, ki pravi, da je smejanje brez razloga za neumneže.

Seveda imajo v ruskih podjetjih, ki se ukvarjajo s turizmom v prihodnjih mesecih veliko razlogov za smejanje, saj bo posel cvetel. Številna vodilna podjetja pa so zaradi želje po zbijanju stereotipa, da so Rusi neprijazni, svoje delavce poslali na izobraževanje. Ukrep so izvedli pri FIFI, Ruskih železnicah in pri podjetju Moskovski metro, navaja Business insider.