Eno od pacientk, ki so se letos naročale na ultrazvok srca, je neprijetno presenetil datum preiskave v UKC Ljubljana. Po njenih besedah je bila na napotnici oznaka hitro, pri kateri zakonodaja dopušča do tri mesece čakanja. A so ji iz bolnišnice sporočili, da bo na vrsti čez približno eno leto. Sprašuje se, ali so ji, ne da bi za to izvedela, morda spremenili stopnjo nujnosti. Iz bolnišnice je tudi niso obvestili, da bo čakala predolgo in da ima možnost preiskave drugje, je dodala.

Kaos pri informacijah o čakalnih dobah Podatki, koliko časa bo bolnik čakal na to preiskavo, se sicer močno razlikujejo. Glede na državno eZdravje oziroma spletni portal eNaročanje bi bil bolnik, ki se na ultrazvok srca naroča ta teden, pri stopnji nujnosti hitro v ljubljanskem kliničnem centru na vrsti letošnjega avgusta, pri redni stopnji pa oktobra. Po podatkih baze NaČas in spletne strani UKC Ljubljana pa lahko ob redni stopnji nujnosti pričakuje vse do slabega leta čakanja. Razlike pa so tudi, ko potrebuje hitro obravnavo. Po podatkih na spletni strani največje bolnišnice je najkrajša pričakovana čakalna doba v tem primeru slabih pet mesecev, torej bistveno dlje, kot predvidevajo okvirni datumi na portalu eNaročanje. Vsaj glede na uradna pravila v zdravstvu stopenj nujnosti ne bi smeli spreminjati prelahkotno. Zakonodaja to možnost dopušča ob triaži, kjer dodatno preverjajo, kateri pacient pomoč potrebuje prej. Napotnica torej ni nujno edino merilo. A če stopnjo nujnosti spremenijo, morajo v bolnišnici o tem obvestiti izdajatelja napotne listine in pacienta, je razvidno iz spletne strani ministrstva za zdravje. V UKC Ljubljana pojasnjujejo, da lahko zdravnik »triažer« stopnjo nujnosti hitro spremeni v redno (ali obrnjeno), kadar lahko o tem presodi na podlagi listinske dokumentacije. Niso pa povedali, kdaj in kako posameznika o tem obvestijo. Pacientom, ki imajo dodatna vprašanja, svetujejo, naj kontaktne podatke poiščejo na spletni strani eZdravja (https://cakalnedobe.ezdrav.si/). Pa razlike med podatki o čakalnih dobah? Dokler sistem algoritemsko ne bo (dovolj) urejen, bodo na voljo dodatna pojasnila za paciente, ki bodo vidna pri sporočanju okvirnih terminov na eZdravju, so napovedali v UKC Ljubljana.