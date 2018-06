Pred časom smo že pisali o izumih za starše, ki s težavo prerežejo popkovino in nad otroki radi bedijo tudi v odsotnosti, očitno pa obstaja tudi trg za takšne lastnike malih živali. To razkriva uspeh singapursko-ameriškega podjetja Sybo Tech, ki je obljubilo pametno žogico in z njo navdušilo na množicarskih platformah kickstarter in indiegogo.

Pametna žogica pebby je narejena iz polikarbonatne lupine, ki po zagotovilih izdelovalcev ne bo počila ob igri štirinožcev z močnimi čeljustmi in je odporna proti vodi. Če nič drugega, bo lahko zaradi obstojnosti žoga dolgo zabavala hišne ljubljenčke. A bistvo te živalske igračke se skriva pod lupino. Tam je mogoče najti majhnega robotka, ki ga poganja litij-ionska baterija. Ko dom zapustite ali pa želite zgolj nekaj časa zase, lahko robotku ukažete, naj se z vašim ljubljenčkom igra namesto vas. Žogica se bo kotalila in lovila z vašim kosmatincem, pri čemer so ustvarjalci imeli v mislih tudi posebno obliko zabave za mačke. V robotka so namreč namestili za oči ljudi in živali varen laser, ki ima, ko se »zajček« premika po prostoru, vsem znani učinek.

Kamera in daljinski nadzor Za nekatere bi bila igračka, ki sama od sebe zabava hišne ljubljenčke, dovolj, pri Sybo Techu pa so se odločili, da zadevo še nekoliko nadgradijo. Če v žogici že imaš robotka, zakaj mu ne bi dodali še kamere, ki zajema sliko v visoki ločljivosti 720p, in spletno povezavo? Rečeno, storjeno. Temu dodajte še aplikacijo za androide in ios, prek katere lahko spremljate, kar vidi kamera, ter hkrati nadzirate gibanje robotka. Hupa cupa in že dobite svojega osebnega vohuna za domačimi ljubljenčki in morda tudi za kom drugim. Ni več važno, ali ste doma, v službi ali na poti. Če le imate dovolj dobro spletno povezavo, se lahko priklopite na aplikacijo in se začnete igrati. Da bi bila stvar še bolj sodobna, je pebbyjeva kamera seveda sposobna snemati in zajemati tudi fotografije, tudi ko niste priklopljeni, vse skupaj pa si lahko pogledate, ko imate čas. Posnetke in fotografije lahko objavljate tudi na vaših najljubših družbenih omrežjih.