Če so pred leti Britanci množično kupovali nepremičnine v Pomurju in Italijani na Krasu, so se karte v zadnjih letih premešale. Britanci so se do Pomurja očitno ohladili in nepremičnine kupujejo v gorenjskih turističnih središčih in na Goriškem, vse bolj dejavni so na našem nepremičninskem trgu Avstrijci in Nemci, ki izstopajo po nakupih stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter Rusi in Ukrajinci, ki jih nepremičninska statistika ne zajame, saj morajo nepremičnine kupovati prek podjetij. Če bi bili njihovi nakupi evidentirani, bi se zelo verjetno z Italijani potegovali za naziv najboljšega kupca nepremičnin pri nas.

V geodetski upravi so v poročilu o nepremičninskem trgu v letu 2016 zapisali, da so na Obali, Krasu in Notranjskem tuji državljani prek podjetij, ustanovljenih v Sloveniji, kupili petnajst hiš, kar predstavlja kar petino vseh poslov. »Z enajstimi nakupi prednjačijo ruski državljani, trije ustanovitelji podjetij so bili iz Ukrajine in eden iz Makedonije. Za ruske državljane je značilno, da kupujejo predvsem na območju občine Piran. Cene, ki so jih pripravljeni plačati za nepremičnine, so med najvišje doseženimi na tem območju. Zanje je značilno tudi to, da se večinoma takoj lotijo temelji