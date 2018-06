Zveni simpatično, pa vendar težko verjetno. Ko so Rusi leta 2010 dobili prvenstvo, jih je vodil uspeh v polfinalu na evropskem prvenstvu pred dvema letoma. Torej 2008. Zdelo se je, da so na poti, da ukinejo nogometni urok, kajti Rusom v nogometu ne gre. Največji uspeh ruskega nogometa je, ko je bila Sovjetska zveza leta 1960 evropski prvak. Bili so tudi dvakrat olimpijski prvaki, kar pa v nogometu ne šteje toliko kot svetovna prvenstva, kjer so bili najvišje uvrščeni leta 1966. Četrto mesto. Takrat so bili Angleži edinkrat prvaki. Si predstavljate, da bi bili Rusi Slovenci? Ne da bi osrednja nacionalna biblioteka imela eno celotno nadstropje z vsaj petimi specializiranimi knjižničarji – specialisti za področje, namenjeno zgolj knjigam o pomanjkanju zmagovalne mentalitete. Obstajal bi inštitut za preučevanje strahov pred uspehom. Ne glede na to, je bil Rus prvi človek v vesolju. Kajti v primerjavi s prekletstvom nogometa, to ne more biti neka tolažba.

To, da Rusi v nogometu niso, kar so v malodane vseh športih, ki so se jih lotili, kot tudi v umetnosti, znanosti in še čem, je zanimivo vprašanje. Kot osnovni vtis bi navrgel, da so se mi ruski nogometaši nekako po pravilu zdeli preveč pravilni. Telovadno-gimanstičarski. Ponosni nase. Vaško frajerski. Zveličavno športniški. Komsomolsko naivno samozavestni. S premalo smisla za blef. Brez notoričnosti in blaznosti. Kot da nogomet za njih ni »vojna«, kar je v Južni Ameriki mimogrede malodane sleherna tekma. Tudi s premalo domišljije. Pa obožujejo nogomet.

Tudi letos Rusom ne kaže najboljše z veteransko postavo, ki kot da je bila sestavljena na podlagi izmišljenih zaslug za narod. Svoj sistem. Ena od razlag ruskega problema v obtoku je, da so preveč samozadostni. Da igralci niti ne čutijo potrebe, da bi igrali za kak klub v tujini. V času Sovjetske zveze, ker niso mogli iz države, zdaj zato ker spodobno služijo doma. Zadnji vrhunski ruski igralec na tujem je bil Andrej Aršavin. Fant, ki ga je bilo leta 2008 gledati »za zjokat« lepo. In igralec, zaradi katerega so Rusi leta 2010 kandidirali in dobili svetovno prvenstvo. A ne igra več za reprezentanco. Po epizodi v Arsenalu pred leti danes velja za propadlega in igra v Kazahstanu. »Ko ruski igralci zaslužijo neki denar, se jim ne da več napredovati,« v nekem članku o njem in Rusih nasploh razpredajo Angleži, ki si pa tudi več ne verjamejo, čeravno imajo letos več možnosti za uspeh od Rusov. Tokrat pa zares.