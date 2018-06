Merklova naj bi želela o reševanju migracijske krize govoriti predvsem s predstavniki Grčije, Italije in Avstrije, nejasno pa naj bi bilo, ali naj bi na srečanju sodelovali tudi predstavniki Španije in drugih držav s t.i. balkanske migracijske poti, dodaja Bild.

Kot je za časnik povedal neimenovani predstavnik italijanske vlade, odločitev o tem za zdaj ni sprejeta, saj so še v fazi načrtovanja. Prav tako še ni točno določen datum izrednega vrha.

Merklova se je sicer na domačem političnem prizorišču znašla v težavah zaradi razhajanj z notranjim ministrom Horstom Seehoferjem iz vrst bavarske CSU glede obravnave migrantov, ki prihajajo v Nemčijo.

Seehofer si prizadeva za zaostritev politike in vztraja, da bi na nemških mejah zavračali vse prosilce za azil, ki so jih že registrirali v drugih članicah EU. Merklova to odločno zavrača, češ da bi to spodkopalo evropsko solidarnost, in se zavzema za rešitev na evropski ravni.

Seehofer je sicer v ločenem pogovoru za Bild zanikal, da bi si prizadeval za razkol s sestrsko stranko CDU kanclerke Merklove. Po njegovih besedah si nihče v CSU ne želi strmoglavljenja kanclerke, razkroja partnerstva CDU/CSU ali razpada vladajoče koalicije, v kateri so še socialdemokrati.

Kot je zatrdil, si v CSU želijo zgolj vzdržne rešitve na področju zavračanja migrantov na nemških mejah.