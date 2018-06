Poletna muzejska noč po navedbah organizatorjev poteka v 59 krajih po Sloveniji, od skoraj 400 dogodkov pa jih je 170 v Ljubljani, kjer je največ tovrstnih ustanov. Namenjeni so vsem radovednim, mladim in starim, tako tistim, ki te ustanove že poznajo, kot drugim, ki si želijo bolje spoznati njihovo delo in se kasneje še kdaj vrniti.

Dogodki segajo od vodstev po zbirkah, odprtij razstav, delavnic za otroke in družine ter predstavitev do modnih revij, projekcij, pogovorov, koncertov, prikazov in degustacij.

Akcija Poletna muzejska noč sodi pod okrilje Skupnosti muzejev Slovenije, financirajo pa jo še ministrstvo za kulturo in sodelujoče institucije. Njeno koordinacijo so po 15 letih iz Tehniškega muzeja v Bistri letos prevzeli v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.