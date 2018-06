Letošnja Poletna muzejska noč, že 16. po vrsti, bo potekala v približno 60 krajih po Sloveniji, od Brežic do Jesenic in od Lendave do Pirana. Pri prireditvi, ki želi muzeje, galerije in druge ustanove s področja ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine približati kar najširšemu krogu občinstva, bo sodelovalo približno 70 ustanov in 120 razstavišč, kjer se bo zvrstilo skoraj 400 brezplačnih dogodkov, od tega 170 v Ljubljani. Večinoma gre za vodstva po stalnih ali začasnih razstavah oziroma delavnice za otroke in družine, vendar tudi za pogovore, koncerte, predavanja in podobno.

Zanimanje za Poletno muzejsko noč je sicer vselej precejšnje, zadnja leta dogodke na njej obišče okoli 40.000 ljudi, v nekaterih večjih muzejih pa je na ta večer več tisoč obiskovalcev. Najbolj zgoščen program je v Ljubljani, kjer je tudi največ tovrstnih institucij (znova bo organiziran tudi prevoz med ljubljanskimi muzeji), vendar bo živahno tudi drugod. V Moderni galeriji bodo denimo pripravili vodstva po stalni razstavi in po postavitvi del Draga Tršarja, v MSUM bo med drugim tudi več vodenih ogledov po retrospektivni razstavi Valovi ob 50-letnici umetniškega delovanja Milenka Matanovića; Slovenski šolski muzej bo poleg razstav ponujal še doživetja učnih ur (lepega vedenja, fizike…) iz različnih obdobij (od Emone do 20. stoletja), Slovenski gledališki inštitut pa bo poleg vodstev po stalni razstavi o zgodovini gledališča pri nas ponudil tudi dve delavnici za otroke in družine – na eni bodo izdelovali gledališke dnevnike, na drugi pa se bodo otroci prelevili v raziskovalce gledališke zgodovine.

V Muzeju narodne osvoboditve Maribor so poleg vodstev po svojih razstavah pripravili tudi delavnico in koncert, na Ptujskem gradu bo muzejska čajanka za kraljeviče in kraljične in nato še modna revija nakita, navdihnjenega z rimskim; v Galeriji sodobnih umetnosti Celje bodo med drugim predvajali izbor iz novejše slovenske animirane produkcije, v Tehniškem muzeju Slovenije se bodo vodstvom po razstavah pridružile še delavnice, pripovedke in glasbene točke. Ves program Poletne muzejske noči je objavljen na spletni strani www.museums.si. gb