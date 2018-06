Od petih vikendov na svetovnem prvenstvu bo tekmovalno najbolj pester prav uvodni, saj bo v dveh dneh odigranih kar sedem tekem.

Čeprav je za Hrvaško to že peti nastop na svetovnih prvenstvih, pa se je doslej proti afriški reprezentanci na mundialu pomerila le enkrat. Pred štirimi leti so bili od Kameruna boljši s 4:0, kar je bila njihova sploh edina zmaga v Braziliji. Nigerijci se bodo bržkone izkazali za precej zahtevnejšega nasprotnika, saj so z balkanskim načinom igre dobro seznanjeni. Na zadnjem SP so z 1:0 premagali BiH, marca letos pa so z 0:2 izgubili proti Srbom.

Za Srbijo se morda uvodni obračun zdi na prvi pogled lahek, a je vse prej kot to. Kostarika je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Braziliji na uvodni tekmi s 3:1 ugnala Urugvaj, nato pa izpadla šele v četrtfinalu proti Nizozemski po izvajanju enajstmetrovk. Možje selektorja Oscarja Ramireza so na svetovnih prvenstvih neporaženi že na šestih zaporednih tekmah, zato je morala v slačilnici na visoki ravni. A optimistični so tudi Srbi, ki z novo generacijo upajo na večje uspehe kot v preteklosti.

Skupina E, Brazilija – Švica, jutri ob 20. uri

Brazilija velja za eno glavnih kandidatk za končno zmago na tokratnem svetovnem prvenstvu, zato se Švici obeta naporen večer. Neymar in soigralci so neporaženi na zadnjih enajstih tekmah, na katerih so prejeli vsega dva zadetka, ob tem pa je Brazilija na uvodni tekmi nazadnje izgubila leta 1934 proti Španiji. A pozor, tudi Švicarji so v izjemni formi, saj so od evropskega prvenstva leta 2016 klonili na vsega eni tekmi, in sicer zadnji v kvalifikacijah proti Portugalski, ki jih je pahnila v dodatne kvalifikacije. Tam so bili boljši od Severne Irske, na pripravah za mundial pa so po izredno dobri predstavi remizirali s Španijo 1:1. Reprezentanci sta se prvič pomerili na svetovnem prvenstvu leta 1950, do zdaj pa odigrali devet tekem.