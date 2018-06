Maročani so prvo tekmo skupine B otvorili atomsko ter s tempom in hitrostjo Irancem povzročali nemalo težav. Odlično priložnost so si priigrali že v tretji minuti. Iz kota je kot na treningu po tleh v kazenskem prostoru Hakima Ziyecha zaposlil Younes Belhanda, a je prvi, sicer povsem osamljen, žogo ob poizkusu strela zgrešil, ta pa mu je ušla med nogama.

Še bližje zadetku so bili igralci Maroka v 18. minuti, ko so imeli neposredno pred vrati nasprotnika tri ali štiri priložnosti zadeti, a je obramba Irana na čelu z vratarjem Alireza Berianvend zdržala. Po 30 minutah igre je Iran vendarle uspel zadržati silne nalete nasprotnika, ki pa je imel do tega trenutka še vedno kar 70-odstotno posest žoge, kar se je odražalo tudi v številu sproženih strelov 9:2.

Na trenutke brezglavo napadanje Maroka so v zadnjih minutah polčasa skorajda unovčili iranski igralci. Po protinapadu se je pred golom sam znašel Sardar Azmoun, a se je Munir izkazal z dvema odličnima obrambama. Ob polčasu torej brez zadetkov.

Iran : Maroko