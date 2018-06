Rusija se za svetovno prvenstvo kaže kot pomladno sproščena država, ki je dala na stran vse mednarodne politične spore in se vede, kot da se je sankcije Zahoda niso dotaknile. Moskva se je v sončnem dnevu za prvo tekmo odela v najlepše barve blagostanja. Stadion Lužniki je prenovljen od temeljev do strehe. Rusija in Savdska Arabija sta na njem odprli prvenstvo.

Na Trgu revolucije pri Kremlju so egipčanski in savdski navijači naredili krog z zastavami. Okrog njih so skupaj prepevali urugvajski, brazilski, južnokorejski in belgijski navijači. Vmes je bilo videti nem