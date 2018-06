Carine bodo uvedene na kitajsko blago, ki »vsebuje industrijsko pomembne tehnologije«, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Bele hiše. Iz sporočila sicer ni jasno razvidno, s katerim datumom bodo carine dejansko uveljavljene. Že aprila je ameriška vlada objavila prvi seznam s 1300 kitajskimi izdelki v vrednosti 50 milijard dolarjev, med njimi letala in televizorji, na katere namerava uvesti carine. Posodobljen seznam naj bi objavila v teku današnjega dne.

Po navedbah Bele hiše bodo ZDA s carinami obremenile tudi izdelke, ki imajo pomembno vlogo v kitajski gospodarski strategiji Made in China 2025. Kitajska vlada je v tem dokumentu določila, kako namerava spodbujati razvoj tehnologij, še posebej na področju digitalizacije. Po Trumpovem mnenju je strategija napad na tehnološko prevlado ZDA.

Tudi v Pekingu napovedali carine

V Pekingu so se že odzvali in tudi sami napovedali carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti 50 milijard dolarjev. Kot so povedali na ministrstvu za trgovino, bo Kitajska na ameriško kazen odgovorila s carinami v enaki višini in obsegu. »Kitajska si ne želi trgovinske vojne. A zaradi kratkovidnega ravnanja ZDA, ki škodi drugim in njim samim, mora Kitajska odločno braniti interese države in ljudstva,« po poročanju nemške tiskovne agencije dpa piše v sporočilu ministrstva. Vsi gospodarski in trgovinski dogovori, ki so bili doslej sklenjeni na pogajanjih glede trgovinskega spora, so sedaj razveljavljeni. V Pekingu globoko obžalujejo, da je Washington prekršil vse doslej sklenjene dogovore in »izzval trgovinsko vojno«.

Trump se je za uvedbo carin odločil v četrtek po posvetovanju s svojimi najtesnejšimi svetovalci za trgovino, je ponoči poročal časnik Wall Street Journal. Na teh pogovorih so bili po poročanju televizije CNN med drugim navzoči finančni minister Steven Mnuchin, minister za trgovino Wilbur Ross in Trumpov trgovinski pooblaščenec Robert Lighthizer. Še v četrtek je Kitajska Belo hišo odločno posvarila pred uvedbo carin. Peking je dal jasno vedeti, da se ne boji trgovinske vojne in se namerava odzvati s povračilnimi ukrepi v enakem obsegu. Trump je danes pojasnil, da se bodo na morebiten odziv Kitajske z lastnimi carinami tudi ZDA odzvale z novimi carinami.

Trump že dlje časa opozarja na visok primanjkljaj, ki ga imajo ZDA v trgovanju s Kitajsko. Samo lani je Kitajska v ZDA izvozila za 375 milijard dolarjev (303,3 milijarde evrov) več blaga, kot pa ga je od tam uvozila. Trump Pekingu očita tudi krajo intelektualne lastnine. »Te carine so nujno potrebne, da preprečimo nadaljevanje nepravičnega prenosa ameriške tehnologije in intelektualne lastnine na Kitajsko, kar bo zaščitilo delovna mesta v ZDA,« je dejal danes.