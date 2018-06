Ameriško ministrstvo za trgovino je v torek španskim izvoznikom in španski vladi očitalo, da olive v ZDA izvažajo po dampinških cenah. Po ocenah ZDA Španija pridelovalce oliv subvencionira do 27-odstotno, olive pa da so na ameriški trg prodane po do 25,5 odstotka nižji ceni od realne, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrstvo načrtuje protidampinške carine, o katerih bo pristojna komisija odločala 24. julija, so napovedali. »Odločitev je nesprejemljiva. To je protekcionističen ukrep, naperjen proti visokokakovostnemu in uspešnemu izdelku EU, ki je priljubljen med ameriškimi potrošniki,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal govorec Evropske komisije Daniel Rosario.