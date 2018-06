Poznavanje krvne skupine za splošno populacijo niti ni pomembno, zato ljudem ni treba biti v skrbeh, če svoje krvne skupine ne poznajo, pojasnjuje Polonca Mali, strokovna direktorica Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Pri bolniku ali poškodovancu krvno skupino določijo in zanj priskrbijo krvne komponente ustrezne krvne skupine. Orientacijska določitev je hiter in tako rekoč rutinski postopek, in če se zelo mudi, je lahko kri pri bolniku v nekaj minutah.

Če bi človek dobil kri z drugačno krvno skupino, kot jo ima, lahko pride do hude zavrnitvene ali hemolitične reakcije, ki se lahko konča tudi tragično. Za to poskrbijo protitelesa v krvni plazmi; ta so nas evolucijsko branila proti okužbam, v tem primeru pa nas branijo proti tuji krvi.

To je tisto, česar se transfuzijska služba najbolj boji, in da bi te dogodke preprečili, so v proces zdravstvene obravnave uvedli veliko kontrolnih točk, od vstopa bolnika v medicinsko ustanovo do naročila krvi za bolnika in nato transfuzije krvi ob bolniku, je pojasnila Polonca Mali. lo