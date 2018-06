Liese Katschinka, sodna tolmačka: Evropska unija bo imela skupni register sodnih tolmačev

L iese Katschinka velja za eno največjih strokovnjakinj na področju sodnega tolmačenja. Od leta 2009 do lani je predsedovala evropskemu združenju pravnih prevajalcev in tolmačev (Eulita). Je konferenčna tolmačka za nemščino, angleščino in francoščino ter sodna tolmačka na Dunaju. Vrsto let je delala za mednarodne organizacije, kot so ZN, Ovse in Svet Evrope, zdaj pa je projektni vodja za standard ISO o pravnem tolmačenju, ki bo začel veljati s prihodnjim letom, in je o njem pred kratkim predavala na seminarju Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije v Ljubljani. Dan pozneje se je usedla za barsko mizico in med drugim govorila, kako pomembna je pri tolmačenju nepristranskost, ter pohvalila Slovenijo pri prenosu direktive Evropske unije o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih.