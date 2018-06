Podkupovanje in korupcija sta v zadnjih letih močno zaznamovala delovanje Mednarodne nogometne zveze (Fifa), zato se zdi nekoliko ironično, da bo svetovno prvenstvo potekalo v državi, ki jo Transparency International na lestvici najbolj koruptnih držav uvršča na visoko 135. mesto. Obtožbe o dopingu na olimpijskih igrah v Sočiju, ki ga je podpirala država, so še dodatno omadeževale ugled Rusije, seznam njenih grehov za zahodne države pa se je v zadnjih letih še povečal z napadom na Ukrajino, posredovanjem v Siriji, vmešavanjem v ameriške predsedniške volitve in ne nazadnje z domnevno zastrupitvijo nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke.

Vse našteto je privedlo do političnega bojkota številnih zahodnih držav. V prihodnjem mesecu dni na ruskih stadionih tako ne bo članov britanske kraljeve družine kot tudi ne njihovih politikov, bojkotu so se med drugimi pridružili tudi poljski, švedski, japonski in islandski politični vrh. Kljub temu bo eden največjih športnih dogodkov na svetu znova izvrstna priložnost za ruskega predsednika Vladimirja Putina, da prikaže pomembnost največje države na svetu tako na nogometnem kot političnem odru.

Mundial obnorel Američane Na vse našteto se požvižgajo navijači. Organizatorji so skupno prodali več kot 2,5 milijona vstopnic, od tega so jih 871.797 pokupili domačini, sledijo jim Američani (88.825), Brazilci (72.512) in Kolumbijci (65.234). »Vse vstopnice smo prodali. Večina tujih navijačev bo prišla iz ZDA, pa čeprav Američani sploh ne igrajo na svetovnem prvenstvu,« ugotavlja ruski nogometni komentator Vasilij Utkin. Po napovedih naj bi Rusijo junija in julija obiskalo kar 400.000 turistov, ki bodo zapravili okoli 100 milijard rubljev oziroma skoraj 1,4 milijarde evrov. Za organizacijo celotnega prvenstva so Rusi uradno porabili 10 milijard evrov, kar je bistveno manj kot za zimske olimpijske igre v Sočiju (43 milijard evrov) in celo manj, kot je mundial pred štirimi leti stal Brazilce (okoli 13 milijard evrov). Stroške jim je uspelo znižati tudi na račun manjšega števila prizorišč, saj se bodo tekme namesto na prvotno načrtovanih 16 stadionih v 13 mestih igrale na 12 stadionih v enajstih mestih. Znova bo od tekmovanja največ odnesla Fifa, ki se nadeja, da bo svoj bančni račun obogatila za pet milijard evrov. »Le redko sem tako sproščen, kot sem zdaj,« je pred dnevi v Zürichu dejal prvi mož Fife Gianni Infantino. »Rusija lahko ponudi ogromno – zgodovino, kulturo. Turnirje organiziram že 20 let in še nikoli nisem videl, da bi se država za dobrodošlico navijačev tako trudila,« gostiteljem na dušo piha 48-letni Švicar.

Tehnologija v pomoč sodnikom Enaindvajseta izvedba svetovnega nogometnega prvenstva se bo v zgodovino zapisala tudi zaradi uporabe videosistema za pomoč sodnikom (VAR). Po testiranjih na različnih turnirjih Mednarodne nogometne zveze, v italijanski serie A in nemški bundesligi so se pri Fifi odločili, da je napočil čas za uvedbo omenjene tehnologije tudi na mundialu. V Rusiji bo nadzorne ekrane preverjalo 13 sodnikov, nekateri od 35 sodnikov, prisotnih na igrišču, pa bodo ob običajnem sojenju tudi v vlogi videosodnikov. VAR bodo sicer lahko uporabili v primeru štirih različnih scenarijev: po doseženem zadetku, ob odločitvah za najstrožjo kazen, ob rdečih kartonih in v primeru, da bo napačen rumeni ali rdeči karton prejel napačen nogometaš. »Ne gre za sojenje s tehnologijo. Želimo si le, da se izognemo velikim in očitnim napakam. Naš cilj ni preveriti vsako manjšo napako,« zatrjuje predsednik Fifine sodniške komisije Pierluigi Collina. Uvedbo tehnologije na prvenstvu pozdravljajo tudi številni sodniki. »VAR je lahko naš najboljši prijatelj. Ni več mogoče narediti ključne napake,« je prepričan nizozemski sodnik Bjorn Kuipers. Izključno za prepovedane položaje bosta na stadionih namenjeni dve dodatni kameri, o vsaki sporni odločitvi pa bodo s predvajanjem počasnih posnetkov dobro obveščeni tudi gledalci. A te bodo videli šele, ko bo sodnik na igrišču sprejel svojo odločitev, saj pri Fifi ne želijo, da bi občinstvo vplivalo na sodnika.