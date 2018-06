Ena od uradnih nogometnih žog svetovnega prvenstva v nogometu v Rusiji telstar 18 se je ravnokar vrnila iz vesolja, tako da se nogometni spektakel res lahko začne. Od marca so z njo igrali nogomet na vesoljski postaji ISS, prihodnji teden pa bodo z njo odigrali začetni udarec prve tekme prvenstva. Ta se bo zgodila v Moskvi, ki se je na prihod navijačev še posebno dobro pripravila – odprli so prvi bordel z roboti. Lastniki Dolls Hotela so prepričani, da bodo njihove robotske Nataše atrakcija za navijače. Hotelska soba v Dolls Hotel stane od 20 do 35 evrov na uro, a brez lutke – za to je treba doplačati 65 evrov. Poleg Nataš so gostom na voljo še Lolite in Saše, vse pa opisujejo kot »tople, pripravljene na vse«. Morebiti ideja z bordelom z roboti ni slaba, še posebno, ker so denimo v angleškem tabloidnem časopisju na veliko pisali o tem, da naj bodo navijači in tudi nogometaši še posebno pozorni na ruske ženske, češ da so med njimi lahko vohunke, ki bi jih zapeljale, nato pa izsiljevale. Nasprotno pa so v Argentini izdali poseben vodnik za navijače z napotki, kako zapeljati Rusinje.

Na poljubljanje pa so pripravljeni tudi kozaki, ki bodo v Rostovu na Donu pomagali policiji vzdrževati red in mir. Skupno 300 kozakov bo po ulicah topotalo na konjih, res pa je, da so jim od tradicionalne oprave odvzeli biče, s katerimi so še pred nekaj dnevi udarjali po protivladnih protestnikih v Moskvi. Kozaki so napovedali, da bodo policiji prijavili vsakogar, ki ga bodo videli poljubljati osebo istega spola, češ da je to njihova patriotska dolžnost.