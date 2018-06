Tunizija bo po dvanajstih letih znova nastopila na svetovnem nogometnem prvenstvu. Doslej je na največjem tekmovanju nastopila štirikrat, še nikoli pa se ni uvrstila v izločilne boje. Največji reprezentančni uspeh je dosegla leta 2004, ko je postala afriški prvak. Dvakrat, leta 1965 in 1996, je bila afriški podprvak, še trikrat pa se je uvrstila v polfinale. Želja Tunizije je, da si povrne sloves afriške nogometne velesile, ki bo s konstantnostjo uvrščanja na velika tekmovanja na svetovnih prvenstvih igrala vidno vlogo. To ji je uspevalo med letoma 1998 in 2006, ko se je trikrat zapored uvrstila na mundial. A v naslednjih dveh poskusih ji je spodletelo. Zato javnost z nestrpnostjo pričakuje Tunizijo na veliki sceni, saj je prepričana, da ima reprezentanco, ki se lahko v skupini kosa z evropskima velikanoma, kot sta Belgija in Anglija.

V zadnjem tednu je Tunizija odigrala dve prijateljski tekmi. Remizirala je tako v gosteh proti Portugalski kot v Švici proti Turčiji, obakrat je bil izid 2:2. V Bragi se je proti aktualnemu evropskemu prvaku vrnila po zaostanku z 0:2. Slabše jo je odnesla proti Turčiji, ko je po vodstvu z 2:1 z igralcem več prejela izenačujoči zadetek v zadnji minuti. Tunizija dokazuje, zakaj je na svetovni lestvici na visokem 14. mestu, pred številnimi velesilami, ki imajo precej bolj zvezdniške ekipe. Konec tedna čaka Tunizijo še tretja prijateljska tekma, in sicer proti Španiji. Vse z namenom, da se bo čim bolje pripravila na prvi dvoboj svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bo 18. junija igrala proti Angliji.

Tunizija goji napadalni nogomet, kar je dokazala na šestih pripravljalnih tekmah, na katerih je dala enajst golov. Ko igrajo napadalno, letijo po igrišču in jih težko ustavijo tudi najboljše reprezentance. V napadalni igri se najbolje znajde največji zvezdnik Tunizije Wahbi Khazri, ki je v tej sezoni kot posojeni nogometaš v francoski ligi za Rennes zabil devet golov. Poleg Wahbija v tunizijski reprezentanci tvorijo zvezdniški kvartet še Mohamed Amine Ben Amor, Ali Maaloul in Naim Sliti. Ko igra Tunizija obrambno, se njihov temperament izgubi. Toda strokovnjaki opozarjajo, da Afričanov ni preprosto pripraviti do obrambne igre, saj imajo njihovi igralci v takšnih primerih več prostora za protinapade.

»Ni skrivnost, da smo se zelo resno pripravljali na kvalifikacije. Vsak izmed nas je vedel, da moramo biti na njih dobro pripravljeni. To nam je uspelo in prvi del naloge smo opravili z odliko,« pravi Wahbi Khazri. »Naša največja prednost je, da imamo generacijo, ki se odlično razume in ki igra vidne vloge v svojih klubih. Ne zgolj enajst igralcev, temveč celotna tunizijska reprezentanca. Naš osnovni cilj je, da se v Rusiji uvrstimo v izločilne boje. Ne bojimo se nikogar. Lahko premagamo vsako reprezentanco, če bomo igrali dobro in če si bomo zaslužili zmago,« ne skriva optimizma Khazri.

Zvezdnik: Wahbi Khazri Sedemindvajsetletni nogometaš se je rodil na Korziki, kjer si je ustvaril nogometni sloves. Nogometno znanje je pridobival v Ajacciu, člansko kariero pa je napadalni vezist nadaljeval v Bastii, kjer je preživel pet sezon. Leta 2014 se je preselil v Bordeaux, predlani pa je podpisal pogodbo s Sunderlandom. Slab mesec po podpisu pogodbe je dosegel prvi gol v angleškem prvenstvu proti Manchester Unitedu, ko je iz prostega strela premagal Davida de Gea, na omenjeni tekmi pa je bil tudi podajalec iz kota pri zmagovitem golu. V tej sezoni je znova igral v francoski ligi, saj ga je Sunderland posodil Rennesu, za katerega je v tej sezoni zabil devet golov.

Selektor: Nabil Maaloul Petinpetdesetletni trener je drugič postal tunizijski selektor lani, pred tem pa je bil tri leta selektor Kuvajta. Prvič je vodil Tunizijo leta 2013, a je bil na selektorskem mestu kratek čas, ko se reprezentanca ni uvrstila na svetovno prvenstvo. Za tunizijsko reprezentanco je kot nogometaš zbral 74 nastopov, leta 1988 pa je tekmoval tudi na olimpijskem turnirju. Nogometno pot je končal leta 1997, v trenerske vode pa se je podal pet let kasneje, ko je postal pomočnik selektorju Rogerju Lemerrju, s katerim je Tunizija dosegla največji uspeh v zgodovini, ko je pred 14 leti postala afriška prvakinja. Leta 2006 se je podal na samostojno trenersko pot, do selektorja kuvajtske reprezentance pa je deloval v klubih.