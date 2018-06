Izpeljali so ga navkljub nezmožnosti strinjanja o čem več kot posplošeni skupni izjavi, ki se bere kot na hitro sestavljeno pismo o nameri. Severnokorejskega raketnega programa denimo niti ne omenja, pa je Trump zaradi prav takšnega programa odstopil od jedrskega sporazuma z Iranom.

Predhodni prebivalci Bele hiše so srečanja na lepe oči s severnokorejskimi voditelji zavračali. Rokovanje so razumeli kot kapital, za katerega so hoteli vnaprej nekaj v zameno. To je bilo jedrsko razoroževanje. Trump je vrstni red postavil na glavo in zdaj bo moral dokazovati, da se ni