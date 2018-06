Do vlade s krepitvijo sredine

Povolilni prah, ki ga je dvignilo skoraj 900.000 oddanih glasov, se počasi spušča in pred nami izrisuje novo strankarsko krajino. Politične stranke preštevajo ranjene, pogrešane in mrtve, predvsem pa določajo koordinate položaja v strankarski areni. Pogledi na številke niso lepi, v mnogih štabih so se zavili v pomenljiv molk, klofute, ki so jih podelili ljudje, morajo biti boleče. Pred nami je ključna dilema, komu na bojnem polju slovenske politike bo kolikor toliko uspelo povezati sile in potegniti Slovenijo naprej.