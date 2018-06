Živila so bila bodisi ponarejena bodisi nevarna za uživanje. V okviru te akcije nadzornih in policijskih organov so, kot navaja ZPS, v Belgiji zaprli mesnopredelovalni obrat, v katerem so našli odrezke mesa, ki niso bili primerni za človeško prehrano. V Španiji so zaprli tovarno, v kateri so mlečni prah predelovali v otroško hrano, namenjeno na Kitajsko, ki ni bila primerna za dojenčke. V nekaterih državah članicah EU so nadzorni organi odkrili, da so tunino, da bi bila videti bolj sveža, obdelovali s kemikalijami za spremembo barve. Trgovcem s hrano ni torej prav nič sveto.