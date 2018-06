Lista Marjana Šarca je sicer na nedeljskih volitvah dosegla drugo mesto, kar je za novinko na državnem političnem parketu zagotovo uspeh. A so ji javnomnenjske ankete še pred tedni kazale precej boljši volilni delež in večjo prednost (s tem pa tudi moč) pred drugimi levosredinskimi strankami. Razdrobljenost levosredinskega političnega prostora in množica razočaranih prvakov strank bosta Šarčevo sestavljanje vlade, če se bo znašel v tej vlogi, vsaj močno otežili. Prav tako ne gre spregledati, da je njegova poslanska skupina precejšnja neznanka in da v taboru politično nev