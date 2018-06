Novomeška občina je konec leta 2014 ustanovila svet za določitev funkcionalnih zemljišč in se pospešeno lotila urejanja lastništva teh zemljišč ob večstanovanjskih stavbah. Kot pravi župan Gregor Macedoni, takrat še nikjer ni bila rešena problematika lastništva. V večini, to je skoraj 80 odstotkih primerov, je bila lastnica funkcionalnih zemljišč občina, ostalo so bili zasebni lastniki, po zakonu pa bi to morali biti lastniki stanovanj. »Ko je bilo treba urejati parkirišča, zelenice, obrezovati drevje, se je postavljajo vprašanje, kdo je za to odgovoren. Zato je prav, da lastništvo jasno opredelimo ter določimo pravice in dolžnosti,« je prepričan Macedoni.

Po treh letih in pol je skoraj polovica postopkov končana, dobra četrtina jih je v reševanju, zadnjih 20 odstotkov pa jih še čaka na reševanje. »V nepravdnem postopku lahko lastništvo uredimo le, če vsi stanovalci soglašajo s sporazumom. Kakšna polovica je primerov, ki jih rešujemo pred sodiščem. Občina zagovarja stališče, da ohrani zgolj zemljišča, ki so potrebna za ureditev gospodarske javne infrastrukture, torej cest, pešpoti, igrišč in javnih zelenic, vse drugo pa bi se preneslo na stanovalce,« pojasnjuje Macedoni.