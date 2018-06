Novomeški Teden kultur

»Teden kultur je ogledalo medkulturnega Novega mesta,« pravijo v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, ki že deseto leto zapored nekaj junijskih popoldnevov in večerov posveča v Novem mestu živečim kulturam. Festival, ki se je pred desetletjem začel kot enodnevni dogodek s predstavitvijo kultur predvsem balkanskih držav, je skozi leta rasel in se razvijal ter razširil tudi na druge kulture, od romske, kitajske, afriške do ruske in drugih. Do petka bo tako na različnih mestnih prizoriščih, med drugim na Muzejskih vrtovih, zelenici pri Knjižnici Mirana Jarca, v LokalPatriotu in Situli, potekala pisana paleta kulturnih in kulinaričnih užitkov, ki bodo obiskovalcem pričarali utrip in vzdušje različnih dežel.