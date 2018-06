Novomeški župan Gregor Macedoni je na današnji novinarski konferenci povedal, da je Novo mesto z ruskim Togliattijem septembra lani podpisalo sporazum o sodelovanju med mestoma.

Togliatti ima po njegovih besedah z Novim mestom več stičnih točk. Na primer leži ob reki in ima dobro razvito avtomobilsko industrijo oz. podjetje Avtovaz, ki zaposluje 45.000 ljudi in je podobno kot novomeški Revoz v večinski lasti družbe Renault-Nissan.

Dodal je, da enega ključnih položajev v tem največjem ruskem avtomobilskem podjetju zaseda nekdanji prvi mož novomeškega Revoza in Novomeščan Aleš Bratož, Togliatti pa učinkovito razvija poslovno okolje za tuje naložbe.

Sicer pa si v Novem mestu prizadevajo predvsem za gospodarsko sodelovanje med obema mestoma, saj skušajo določena dolenjska podjetja na ruskem območju, katerega središče je mesto Samara, nastopiti kot razvojni dobavitelji.

Podobno namero je potrdil župan Togliattija Antanašev in hkrati poudaril pomen povezovanja med narodi, podpredsednik podjetja Avtovaz Eduard Vaino pa pristavil, da sta Revoz in Avtovaz člana iste avtomobilsko-proizvodne zveze.

Po navedbah novomeške občine je ruska delegacija v okviru obiska v Mestni občini Novo mesto v torek obiskala šentjernejsko podjetje Arex. Do sobote, ko bo obisk končala, jo čakajo še obiski podjetij Krka in Adria Mobil, na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine se bo sestala s predstavniki lokalnega gospodarstva. Med drugim bo obiskala še Podjetniški inkubator Podbreznik in novomeški Center raziskav, razvoja in inovacij.