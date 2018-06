V delih Nemčije težave zaradi neurja

V nekaterih delih Nemčije so bili v četrtek zvečer priča hudemu neurju, zaradi česar so morali v Stuttgartu in Frankfurtu odpovedati letalske lete, na jugozahodu države, zahodu in osrednji Nemčiji so bile poplavljene številne ceste in kleti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ponoči so se nevihte nekoliko umirile, a nemški vremenoslovci za danes popoldan napovedujejo nove padavine z dežjem in nevihte.