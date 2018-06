Slovenski kriminalisti so 15. junija lani, torej dobro leto po aretaciji Kristjana Kamenika v Italiji, aretirali še trojico njegovih domnevnih pajdašev. Gre za državljana Bosne in Hercegovine Muho Amidžića, ki je bil v preteklosti zaradi pečanja s prepovedanimi drogami pri nas že obsojen na zaporno kazen, ter slovenska državljana Simona Lucaja in Emirja Hasičića. Vsi trije so od takrat v priporu, na predobravnavnem naroku v začetku lanskega novembra pa so kategorično zanikali kakršnokoli vpletenost v nečedne posle.

Združbo so spr